Experimenteel achterin, optieloos voorin maar Jonas De Roeck komt met opvallende boodschap voor Paul Gheysens

Het was even zoeken, schetsen maken en opnieuw schrappen om daarna op de grasmat te ontdekken wat Jonas De Roeck voor ons in petto had voor de match tegen Dender.

Onuitgegeven defensie

Het werd een viermansdefensie met Corbanie en Bataille op de backs en Costa die naast Van Den Bosch mee centraal in de defensie stond. Een onuitgegeven defensie en die moest zich al na twee minuten gewonnen geven na een corner van Dender.

"Het was een opeenstapeling van foutjes. Het duel wordt verloren maar daarvoor waren er ook fouten waarbij het doelpunt voorkomen konden worden. Als je tegen eender welke tegenstander niet scherp genoeg bent en de duels niet wint, ga je niet veel winnen", is Jonas De Roeck streng voor zijn spelers.

Voorin had Janssen bovendien ook niet zijn beste partij in Antwerpse loondienst. Tot tweemaal toe kreeg hij de bal in een beloftevolle positie maar verslikte hij zich in de controle. Het grootste probleem? Er zijn geen alternatieven. En zeker niet in de spits sinds het vertrek van Ilenikhena afgelopen zomer.

Transfers geen prioriteit

Op naar de transfermarkt in januari dan maar? Die ambitie heeft Jonas De Roeck alleszins niet. "De gekwetsten opnieuw bij de kern verwelkomen is momenteel een grotere prioriteit dan nieuwe spelers bijhalen. Met een volledig fitte kern zullen we ongetwijfeld meer gewapend zijn om dit soort wedstrijden te winnen", is De Roeck overtuigd.

Eén van die geblesseerden die hij recupereerde tegen Dender was Denis Odoi. De verdedigende middenvelder viel in na rust waardoor Antwerp met een ander systeem ging spelen. Bovendien lijkt ook Dennis Praet weer boven water te komen. Wanneer volgt Doumbia?