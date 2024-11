📷 Ultiem slot is er te veel aan: Beerschot-aanhang antwoordt met lawine aan bekertjes op het terrein

De beladen partij van Beerschot op het terrein van KV Mechelen is geëindigd met een opvallend beeld. Bij het laatste fluitsignaal lag er een massa bekertjes op het veld aan het bezoekersvak.

Bij een affiche als KV Mechelen - Beerschot kunnen de spanningen en emoties al eens hoog oplopen. Beide clubs leven op gespannen voet sinds de promotiestrijd in 1B in 2019. Dat werd zondagmiddag ook duidelijk nog voor er op een bal was getrapt. Voormalige KV Mechelen-spelers Igor de Camargo en Onur Kaya kwamen de aftrap geven.

De speaker benadrukte nog eens fijntjes dat het niet alleen bekerwinnaars maar ook 'de kampioenenmakers van 2019' waren. Nog eens een sneertje aan het adres van Beerschot, want het was vooral Clément Tainmont die destijds in de promotiefinale het verschil maakte. Voor de thuisaanhang was het smullen van de beelden, van De Camargo en Kaya uit hun periode als KV-speler, die getoond werden op het grote scorebord.

Rustig verloop KVM - Beerschot maar dan komt extra tijd

Voorts verliep de nieuwe ontmoeting wel lange tijd zonder incidenten. Geen opmerkelijke tifo's, geen Bengaals vuurwerk: beide supportersclans gingen niet verder dan verbale prikjes en hielden het verder rustig. Het waren de fans van Beerschot die een nederlaag moesten verwerken. Met 2-0 konden ze ogenschijnlijk nog leven, maar de 3-0 in extra tijd was er te veel aan.

Pflücke joeg in de 92ste minuut de 3-0 in doel, waarna de meegereisde Beerschot-supporters ineens talloze bekertjes op het veld gooiden. Begin deze maand werd KVM - Union nog stilgelegd in blessuretijd omdat thuissupporters hetzelfde deden. Deze keer was het nog een veel groter aantal bekertjes dat op het veld belandde. Scheidsrechter Visser gaf geen krimp en floot gewoon na vijf minuten blessuretijd af.

Arbitrage legt partij niet stil

Waarschijnlijk wel een wijs besluit van de leiding om de match niet meer stil te leggen. Dat had enkel nog voor meer commotie gezorgd. Het bewijst wel dat de regels niet altijd even consequent toegepast worden.