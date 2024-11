Zoals Patro Eisden tegen Charleroi? Kuyt spreekt rake woorden, Mechelen komt met excuses voor Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een paar weken geleden was er veel te doen over de wedstrijd tussen Patro Eisden en Sporting Charleroi in de Beker van België. Maar ook over KV Mechelen - Beerschot was er heel wat te doen.

In de Beker van België was de kleedkamer van Sporting Charleroi voor het bezoek aan Patro Eisden Maasmechelen in de zestiende finales van de Beker van België een echte sauna geworden. Na Patro nu Mechelen? Stijn Stijnen had de kleedkamers bewust warm laten worden én ook met de toiletten iets uitgehaald. Patro Eisden kreeg van het Bondsparket een boete van 5.000 euro opgelegd, voor coach Stijn Stijnen werd een boete van 2.500 euro gevorderd. Bij KV Mechelen - Beerschot was er ook iets aan de hand in de bezoekende kleedkamer. Dat liet Dirk Kuyt achteraf weten bij Extra Time. Hier ging het volgens Malinwa echter niet over een bewuste actie. Excuses voor Beerschot Volgens Malinwa ging het om een jammerlijk toeval. "Dit kwam door een samenloop van verschillende technische problemen op hetzelfde moment", liet de club weten aan Het Laatste Nieuws. "Wij ontvangen elke club met veel respect en gastvrijheid en hebben dan ook zondag al onmiddellijk naar oplossingen gezocht. Ondertussen hebben we ons ook rechtstreeks aan Beerschot geëxcuseerd."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur