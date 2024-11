Zinho Vanheusden staat er weer bij KV Mechelen na zoveelste comeback en mag mooie woorden in ontvangst nemen

Het is wat onderbelicht gebleven, maar Zinho Vanheusden heeft er de zoveelste comeback uit zijn carrière opzitten. Een opsteker voor hem en heel KV Mechelen.

Revalideren en terugkomen: haast niemand op de Belgische voetbalvelden is ondertussen al zo vertrouwd met dat proces als Zinho Vanheusden. De ex-speler van Standard trok deze zomer naar KV Mechelen om daar weer het nodige wedstrijdritme te kunnen opdoen. Ook in Mechelen achtervolgt zijn blessuregevoeligheid hem en is het harken om aan een handvol matchen te geraken.

Midden augustus keek hij tegen een nieuwe herstelperiode aan, na een onverwachte opstoot van zijn hernia. Hij ging revalideren bij topkinesist Lieven Maesschalck en de club gaf Vanheusden ook alle tijd om terug te keren. Sinds begin oktober kwamen er steeds meer positieve signalen naar buiten. Het afwerken van zijn individueel programma lukte prima, waarna hij ook de groepstraining kon oppikken.

Zinho Vanheusden opnieuw titularis

Het leidde al tot een invalbeurt in de bekermatch tegen La Louvière en vorige zondag maakte de verdediger zijn heroptreden als titularis. Twintig minuten voor affluiten ging Vanheusden naar de kant. Besnik Hasi gaf aan dat een tactische omzetting, en het feit dat Vanheusden al geel had, aan de basis lag van de wissel. Goed nieuws, want het was dus niet zo dat de Hasselaar niet meer verder kon.

Daam Foulon is alvast blij dat Vanheusden opnieuw van de partij kan zijn. "Het is leuk voor hem. Ik ken hem al heel lang. Ik weet hoe hij er altijd mee bezig is. Het is heel fijn dat hij terug naar zijn niveau probeert te groeien." De kersverse vader heeft alvast reeds zijn bijdrage kunnen leveren aan het behalen van een clean sheet.

KV Mechelen kan Vanheusden goed gebruiken

"Hij moet gewoon blijven verder doen", zegt Foulon over zijn teamgenoot. "Zolang hij blessurevrij blijft, is hij gewoon een heel goeie speler die we zeker heel goed kunnen gebruiken."