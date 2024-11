🎥 Werd Beerschot een penalty ontnomen? "Dit werd zomaar weggewuifd"

Beerschot maakte in de streekderby tegen KV Mechelen weinig klaar aanvallend. Eén van de enige keren dat er iets van gevaar was, claimden ze een strafschop.

Thibaud Verlinden kwam de zestien binnen met de bal aan de voet, maar werd dan afgestopt. Wel of niet foutief? De VAR vond het te licht, maar er zijn al voor andere fases wel penalties gegeven.

Uiteindelijk ging het feestje voor de Ratten niet door en dat was één van de zaken die trainer Dirk Kuyt frustreerde. "3-0 is een geflatteerde uitslag voor KV Mechelen."

"In het begin van de wedstrijd waren we te slordig en niet agressief genoeg, maar daarna herpakten we ons. Kort voor de rust slikten we dan die goal. De overtreding die daaraan voorafging, was gewoon een bal die weggeschopt werd waarbij een speler geraakt werd."

"Voetbal is een contactsport en dat was voor ons een cruciaal moment in de wedstrijd. Tijdens de rust hebben we tactisch wat tandjes bijgezet om nog agressiever te spelen."

"We controleerden daarna de wedstrijd en hadden ook een goede kans, maar toen waren er weer een paar verbazende keuzes van de scheidsrechter zoals bij die penaltyfase met Verlinden. Als de verdediger van richting verandert, de bal niet raakt en Verlinden van de sokken loopt, dan loop je het risico op een penalty. Hier werd dat makkelijk weggewuifd, een cruciaal moment."