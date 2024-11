"Dit had beter opgelost kunnen worden": Gumienny niet te spreken over geel voor Fink en De Mil

De wedstrijd tussen Genk en Charleroi werd gekleurd door gele kaarten voor de coaches. Serge Gumienny vond die echter veel te streng.

Scheidsrechter Bram Van Driessche gaf Thorsten Fink en Rik De Mil geel, maar dat was voor ex-ref Serge Gumienny een veel te zware beslissing.

“Ik heb begrip voor de onvrede bij Thorsten Fink en Rik De Mil na hun gele kaarten tijdens Charleroi-KRC Genk”, vertelt Gumienny aan Het Belang van Limburg. “Als coach kan je je tegenwoordig niets meer permitteren zonder een kaart te krijgen.”

Voor Gumienny is er maar één iemand schuldig in heel deze kwestie. “Toch is het niet ref Bram Van Driessche die hier met de vinger gewezen moet worden, maar de vierde official (Massimiliano Ledda, red.) . Het is zijn taak om de coaches in het gareel te houden.”

Nochtans zijn het niet de twee coaches waarvan je dit verwacht had. “Zowel Fink als De Mil hebben absoluut niet de reputatie van amokmakers te zijn langs de lijn. Dit had beter opgelost kunnen worden.”

Een goede vierde scheidsrechter moet de situatie aanvoelen. “Fink stond even buiten zijn zone omdat hij het vuur in zijn ploeg wilde aanwakkeren. Niet omdat hij kritiek wilde geven op de arbitrage. Als vierde ref moet je dat kunnen plaatsen.”