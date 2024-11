Werd Charleroi benadeeld door de ref tegen Genk? "De scheidsrechter hielp hen in de wedstrijd te komen"

Charleroi verloor zijn eerste wedstrijd na de interlandbreak tegen KRC Genk. Het werd 3-0, misschien een overdreven uitslag maar zeker niet onterecht. Charleroi-speler Adem Zorgane wou toch nog wat kwijt over de arbitrage...

Charleroi boekte vlak voor de interlandperiode een zeer bevrijdende overwinning tegen KVC Westerlo, maar nu liep het alweer mis tegen KRC Genk. De Carolo's begonnen heel goed aan de wedstrijd en hadden op voorsprong kunnen komen.

Maar dat gebeurde niet, terwijl de thuisploeg in de tweede helft steeds beter in de wedstrijd begon te komen. Genk creëerde uiteindelijk de beste kansen en won zo met 3-0.

Adem Zorgane zag ook dat de efficiëntie beter moest. "We hadden niet zo veel geluk bij de afwerking van de kansen in onze sterke eerste helft. Ook na de rust kregen we twee à drie kansen waaruit we niet scoren", vertelt hij volgens Sporza.

Genk begon dus niet goed aan de partij, maar de Limburgers herpakten zich na de rust. Volgens Zorgane mede dankzij de scheidsrechter.

"Ik had het gevoel dat Genk niet in de wedstrijd zat, tot de scheidsrechter hen er weer in hielp. Hij gaf hen veel fouten mee die hij voor ons niet zou fluiten. We zijn gefrustreerd omdat we goed gespeeld hebben", besluit hij.