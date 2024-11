Genk vindt overal oplossingen voor en dat is volgens analist te danken aan deze man: "De madammen zullen genoten hebben"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk behaalde zaterdagavond zijn zevende opeenvolgende thuiszege door Charleroi met 3-0 te verslaan. Hoewel de score overtuigend lijkt, had de Limburgse ploeg het lang niet makkelijk tegen een gedurfd en goed georganiseerd Charleroi.

Na een evenwichtige eerste helft vond Genk na de rust zijn draai, wat volgens Mathijssen te danken is aan de juiste keuzes van coach Thorsten Fink. “Tijdens de rust heeft Fink duidelijk oplossingen aangereikt. Genk vond in de tweede helft steeds beter de juiste openingen en ging hoger voetballen."

"De invallers speelden hierin een cruciale rol. De eerste twee goals waren technisch perfect uitgevoerd, met prachtige vooracties. Denk aan de bal van Hrošovský richting Tolu bij de 1-0 en de crosspass van Heynen voor de 2-0. Zulke momenten zijn pure klasse.”

Mathijssen benadrukte ook het belang van veerkracht in dit soort wedstrijden. “Deze overwinning was een stuk lastiger dan vooraf werd gedacht. Het toont aan hoe belangrijk het is om tijdens een moeilijke wedstrijd het juiste plan te vinden."

"Genk mag trots zijn op hoe het dit obstakel heeft overwonnen. Het goede werk van de staf en de impact van de invallers maakten het verschil.”

Afsluitend gaf Mathijssen een knipoog naar het publiek. “De loges waren misschien minder gevuld met zakenrelaties dan gewoonlijk, maar de madammen die er wel waren, zullen genoten hebben. De volgende keer tegen Charleroi willen ze er vast opnieuw bij zijn.”