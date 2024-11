Thorsten Fink zoekt verklaring voor moeizame start, maar één geluksvogel valt extra in de prijzen bij leider KRC Genk

Leider KRC Genk is weer een zege rijker, al liep het niet van een leien dakje. Thorsten Fink zocht naar een verklaring, aanvaller Tolu was vooral blij met de uitkomst.

Uiteindelijk werd Charleroi wel met ruime 3-0-cijfers wandelen gestuurd. Duidelijke prestatie van en overwinning voor de thuisploeg, denkt iedereen dan die de match niet gezien heeft. Daar vallen toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Het duurde een hele tijd eer de Genkse machine warm begon te draaien. Pas in het slotkwartier vielen de doelpunten.

Sporza polste bij Fink naar de verklaring. "Misschien was het door de 4-0 tegen Union? We begonnen zonder veel vertrouwen aan de eerste helft en hebben wat geluk dat Charleroi niet scoort", was de trainer van Genk bevreesd voor een doemscenario. Dat bleef uit, waardoor zijn ploeg in de tweede helft nog op zoek kon naar de overwinning.

Een beter Genk in de tweede helft

"Na de rust deden we het veel beter en toonden we dat we kwaliteit hebben", stelde Fink dan toch met de nodige dosis tevredenheid vast. Het werd in de cijfers dus nog een klinkende overwinning. Daar hadden ze bij Genk waarschijnlijk ook geen rekening meer mee gehouden. "De 3-0 is wat overdreven, maar het is wel een duidelijke zege".

Het was de Nigeriaan Tolu die in de slotfase de ban brak voor de Genkenaars. Hij zorgde er voor dat die opdoffer, die Genk opliep op het veld van Union, toch weer doorgespoeld kon worden en had nog een extra reden om te feesten. "Het doet deugd om weer te winnen na de zware nederlaag voor de break. Scoren en thuis winnen, ik kon me geen beter verjaardagscadeau inbeelden."

Zes punten voor op Club Brugge

De marge van KRC Genk ten opzichte van eerste achtervolger Club Brugge bedraagt zo toch weer zes punten.