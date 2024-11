Heymans mist match van het jaar door onverklaarbare gele kaart: "Weet je wat zijn uitleg was?"

De speler met het slechtste gevoel na Genk-Charleroi was ongetwijfeld Daan Heymans. Hij mist door een vijfde gele kaart de match tegen Standard.

De arbitrage heeft er niet bepaald een goed weekend op zitten. In heel wat matchen waren er de nodige bedenkingen bij het optreden van de scheidsrechters.

Dat was ook in Genk-Charleroi het geval, waar trainers Thorsten Fink en Rik De Mil op onnodige gele kaarten werden getrakteerd. Maar Daan Heymans is nog meer misnoegd.

Hij kreeg zijn vijfde gele kaart op onverklaarbare wijze en mist zo de Waalse shock tegen Standard. “Ik ben honderd procent in mijn recht”, zei Heymans achteraf aan Het Laatste Nieuws.

“Ik zei op een rustige, vriendelijke en respectvolle manier dat ik het een schwalbe vond. Daarvoor kreeg ik geel. De scheidsrechters willen nochtans een open communicatie met de spelers...”

Dat werd vorige week verkondigd op een evenement waarbij scheidsrechters, coaches en spelers samen bepaalde fases uit het verleden besproken werden. Al lijkt het in het eerste weekend al meteen weer dode letter te worden. Op televisiebeelden is te zien dat Heymans onbewust contact heeft met Van Driessche. De ref stapt achteruit en zo raken de twee elkaar.

“Weet je, ik ben achteraf nog gaan vragen waarom ik die gele kaart kreeg. En ik zei dat het mijn vijfde was. Zijn antwoord was: ‘Ik kan niet met iedereen die vier kaarten heeft, rekening houden’. Klopt, maar hij moet wel zien of ze terecht is of niet.”