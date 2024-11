Reactie STVV-coach Felice Mazzu bijzonder streng voor spelers na afstraffing tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV is met de billen bloot gegaan op bezoek bij Club Brugge. Coach Felice Mazzu was achteraf duidelijk teleurgesteld over de prestatie van zijn team.

Met zes op negen was STVV de laatste weken goed bezig en opgeschoven in het klassement. Maar op bezoek bij Club Brugge werd het een bijzonder pijnlijke middag, het moest afdruipen na een 7-0 nederlaag. Trainer Felice Mazzu was dan ook bijzonder teleurgesteld achteraf. "Er valt niet veel over te zeggen. We hebben gewoon niet als ploeg gevoetbald en ook niet verdedigd zoals dat zou moeten. Ik zag gewoon geen ploeg op het veld." STVV ontvangt Racing Genk in Limburgse derby "Ik probeerde iets te doen met drie wissels aan de rust, maar dat bracht geen beterschap. Dit is voor ons gewoon een wedstrijd om snel te vergeten." Al zal er ook stevig gewerkt moeten worden de komende week. Want op de volgende speeldag ontvangt STVV competitieleider Racing Genk voor de Limburgse derby. Al dacht Mazzu daar nog niet aan na de zware pandoering tegen Club Brugge. Al zal het dus veel beter moeten. "Maar eerst gaan we de waarheid van vandaag onder ogen moeten zien", stelde Mazzu. "We moeten de voeten weer terug op de grond zetten en keihard naar de derby moeten toewerken. Hard werken is de enige remedie voor een ploeg als STVV.