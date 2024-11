Na monsterzege tegen STVV: Club-kapitein Vanaken zegt wat het grote verschil was met Beerschot

Club Brugge heeft veel vertrouwen getankt tegen STVV. Het scoorde maar liefst zeven keer en kan zo zorgeloos toeleven naar de wedstrijd tegen Celtic in de Champions League.

In tegenstelling tot twee weken geleden tegen Beerschot duwde Club Brugge wel door tegen STVV. Tzolis was de grote uitblinker met maar liefst vier goals, dankzij Onyedika, Jashari en Vanaken werd het zelfs 7-0.

"Het is goed om na de interlandperiode meteen goed te starten", zei kapitein Hans Vanaken na de wedstrijd. "We namen de match goed in handen, wat zeker na de tegenslag bij Beerschot nodig was", ging de kapitein verder.

"Na de 2-0 bleven we doorgaan en zoeken naar nog doelpunten", duidde Vanaken het belangrijkste verschil met Beerschot. Voor het uur stond het zelfs al 6-0 in Jan Breydel, waardoor blauw-zwart helemaal niet meer in de problemen kwam.

Vanaken lovend over Tzolis

Natuurlijk was iedereen lovend over de Griekse held Christos Tzolis. Voor de wedstrijd tegen STVV had hij nog maar twee keer gescoord in de Belgische competitie, nu zit Tzolis aan zes goals. In alle competities zit Tzolis aan acht goals en twee assists.

"Wij kennen zijn kwaliteiten en weten hoe goed hij is", stelde Vanaken. "Het was wachten op het moment dat hij nog eens scoorde. Nu kwam alles eruit. Ik ben heel blij voor hem", besloot de kapitein.