Simon Mignolet liet zijn professionele imago even los: "De perceptie kan weer ontstaan..."

Simon Mignolet deed dit seizoen mee aan De Slimste Mens. Hij kreeg veel reacties op zijn deelname aan het televisieprogramma.

De reacties waren bijzonder positief op de deelname van Simon Mignolet aan De Slimste Mens, zo vertelt de doelman van Club Brugge zelf aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik nam in eerste instantie deel aan De Slimste Mens om te tonen welke persoon achter de voetballer Mignolet zit. Niet langer de voetballer die serieuze reacties geeft na een match, die dan professioneel zijn beroep uitoefent”, klinkt het.

“Maar de mens die na zijn werk bij zijn gezin thuiskomt. Dat zijn toch twee verschillende mensen. In zo’n talkshow of quiz kon ik mezelf eens laten zien buiten mijn professionele wereld.”

Mignolet ging vier uitzendingen mee, maar ging eruit na een vraag over Voldemort uit de films van Harry Potter. “Ik heb ook nooit één boek gelezen of één film gezien van Harry Potter. Waren mijn kinderen vijf jaar ouder, had ik het misschien wel geweten.”

“Het was voor mij eigenlijk het perfecte scenario om eruit te gaan zonder mij belachelijk te maken. Het was niet meteen mijn grootste vrees er snel uit te gaan maar het is wel zo dat dan weer de perceptie kan ontstaan van: voetballers zijn toch dom…”