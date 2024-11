En nu, Felice Mazzu? Jacky Mathijssen heel erg duidelijk na de 7-0-nederlaag van STVV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV ging met 7-0 de boot in tegen Club Brugge. Een afstraffing, maar voor Jacky Mathijssen moet er ook niet overdreven op gereageerd worden.

STVV wilde tegen Club Brugge zich niet aanpassen, maar zijn eigen spel spelen. Knap, maar dat kwam er even helemaal niet uit op Jan Breydel.

“Dan moet je in en rond de eigen zestien wel de scherpte hebben om het balverlies tot een minimum te beperken”, vertelt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

“Je weet dat Club veel druk gaat zetten en dat je in de duels ook niet op veel hulp van de scheidsrechter moet rekenen. Dus moet je soms ook no nonsense durven spelen. Door het gebrek aan dat besef én die scherpte lag de wedstrijd na twintig minuten al in zijn beslissende plooi.”

Het werd uiteindelijk nog een zware 7-0-nederlaag. “Toch wil ik deze nederlaag niet overdramatiseren. Een 7-0-pandoering of een nipte 1-0 nederlaag na een goal in blessuretijd, uiteindelijk is de einduitkomst hetzelfde: nul punten.”

De hele ploeg liet het afweten. “Het heeft weinig zin om nu met de vinger te gaan wijzen naar bepaalde spelers. Iedereen was ondermaats. Punt. Dat zal Felice Mazzu ook wel gezien hebben.”