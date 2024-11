Nicky Hayen zit met een dik probleem na de monsterzege tegen STVV

Club Brugge veegde afgelopen weekend de vloer met STVV. Het werd in het Jan Breydelstadion maar liefst 7-0.

Met dank aan een waanzinnig sterke Christoz Tzolis pakte Club Brugge een vrij eenvoudige overwinning tegen STVV. Het werd 7-0 voor blauwzwart, de Griek scoorde vier keer.

Voor trainer Nicky Hayen was het een bijzondere overwinning. Niet alleen omdat zijn ploeg het nu wel kon afmaken na een vroege voorsprong, maar ook omdat het tegen Sint-Truiden was.

Hayen ademt nog altijd Sint-Truiden. Hij woont er zelf ook, op een boogscheut van Stayen. Of hij deze week in zijn eigen stad graag gezien zal zijn is maar zeer de vraag.

“Dit was mijn grootste overwinning als coach. Net tegen de tegenstander die me erg na aan het hart ligt”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

“Ik weet niet of ik zomaar kan buitenkomen in Sint-Truiden de volgende dagen. Wat me tevreden stelt, is dat we op het gaspedaal bleven duwen na de 2-0. Daardoor waren we in staat om een prehistorische score op het bord te zetten.”