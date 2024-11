STVV-spelers diep in de put na pandoering van Club Brugge: "Het was gewoon onmogelijk"

STVV beleefde een donkere zaterdagmiddag op het veld van landskampioen Club Brugge. De Kanaries gingen met een pijnlijke 7-0 onderuit, een score die voor centrale verdediger Rein Van Helden moeilijk te verteren was.

“Dit doet echt heel fel pijn”, gaf hij toe. “We kwamen op alle vlakken tekort: technisch, mentaal, overal. Maar zelfs dan mag je niet met 7-0 verliezen. Dat kan gewoon niet.”

De toon werd al vroeg gezet, want na een 3-0-achterstand bij rust ging het na de pauze nog verder bergafwaarts. “We wilden na rust scherp beginnen, alles dichthouden en proberen een tegenprik te plaatsen”, verklaarde Van Helden. “Maar na twee minuten stond het al 4-0. Ja, daar zat wat geluk bij, maar tegen dit Club Brugge was het gewoon onmogelijk om iets te forceren.”

De collectieve offday woog zwaar door bij de spelers van STVV. Vooral linksback Ogawa kende een wedstrijd om snel te vergeten, al kwam de rest van het team er evenmin aan te pas.

“We hebben iedereen teleurgesteld: de club, de supporters, iedereen”, bekende Van Helden. “Het is aan ons om hiervan te leren en vooruit te kijken naar de volgende uitdaging.”

De focus bij STVV gaat nu naar de Limburgse derby tegen Racing Genk volgende week. “Vandaag en morgen analyseren we deze wedstrijd, daarna moeten de koppen bijeen. We gaan hard werken op training om sterker aan de aftrap te komen. Tegen Genk willen we de fans laten zien dat we beter kunnen”, besloot Van Helden hoopvol.