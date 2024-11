Gilles De Bilde en Wesley Sonck trekken enige mogelijke conclusie na de enorme optater die Club Brugge verkoopt

Dit was nog eens een optater om u tegen te zeggen. Ze zullen er bij Club Brugge ook van hebben opgekeken dat het zo makkelijk ging.

Tenslotte had tegenstander Sint-Truiden vlak voor de interlandbreak KV Mechelen verslagen, toch een ploeg uit de top zes. Wie dacht dat Club Brugge zaterdag stugge bezoekers tegenover zich zou krijgen in het Jan Breydelstadion, kwam bedrogen uit. Het werd zowaar een zevenklapper. Leuk voor de Club-fans om hun hartje op te halen.

Bij de analisten van DAZN bleef wel vooral de zwakke prestatie van STVV bij. "Het is onbegrijpelijk. Zelfs de meest simpele ballen gaven ze weg bij STVV. Ze kwamen overal tekort. Ze liepen zelf met de bal over de lijn", zag Wesley Sonck de meest vreemde dingen. Tegelijkertijd plaatst de ex-speler van onder meer Genk en Club Brugge het in zijn perspectief.

De wet van de sterkste

"Je komt dat tegen in je carrière, zo van die wedstrijden waarin je er echt niets van bakt", weet Sonck ook wel. Gilles De Bilde zag eveneens een hemelsgroot verschil tussen beide ploegen. "De wet van de sterkste was hier van kracht. Club Brugge is heel sterk. Maar als niet iedereen zijn taak naar behoren uitvoert en er een gebrek aan scherpte is, zoals bij STVV, dan schiet je jezelf in de voet."

De Kanaries hingen bij de rust al in de touwen. Het stond toen 3-0. Het ergste moest dan eigenlijk nog komen. "De tweede helft was een schande", is De Bilde streng. "De spelers van STVV hebben het helemaal laten lopen. Die instelling, dat was eerste klasse onwaardig. Felice Mazzu zal een deftig woordje met zijn spelers hierover moeten praten."

Opmars STVV op abrupte wijze onderbroken

Sint-Truiden was onder zijn hoede eigenlijk bezig aan een opmars, maar die is nu duidelijk een halt toegeroepen.