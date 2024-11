Vrouw van Nicky Hayen doet boekje open over haar man: "Geloof me"

Nicky Hayen woont op een boogscheut van Stayen. Hij werkt voor Club Brugge, maar het gezin ademt Sint-Truiden.

Vera Duchateau is er ondertussen 40 geworden. Ze leerde Nicky Hayen kennen toen ze 16 jaar oud was. Met voetbal had ze eigenlijk niks te maken, maar dat veranderde snel.

Ondertussen weet ze de sport van haar man te appreciëren. “Tijdens wedstrijden ben ik zelfs zenuwachtiger dan Nicky”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Zeker nu hij trainer van Club is, omdat het nog meer moet. Ik merk dat er meer druk op zit.”

Van het feit dat hij trainer geworden is heeft ze zeker geen spijt. “Voetbal is zijn passie. Geloof me. Een Nicky Hayen zonder voetbal, dat is geen plezante Nicky.”

Wales en Saoedi-Arabië waren al de bestemmingen van Hayen door zijn sport. “Het kan dus erger dan nu”, kan Vera erom lachen. “Toen hij naar Wales vertrok, hebben we met ons drieën staan wenen in de garage.”

“Onze allermoeilijkste beslissing ooit, dat avontuur kwam echt uit de lucht gevallen. Ik had er totaal geen rekening mee gehouden dat hij naar het buitenland kon. Tijdens zijn avontuur in Saudi-Arabië waren Mathis en Milan nog te klein om het te beseffen, nu is dat anders.”