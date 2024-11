Het grote verschil? Nicky Hayen velt oordeel over opvallende samenkomst van Club-spelers tegen STVV

Nicky Hayen was uiteraard bijzonder tevreden na de 7-0 zege van Club Brugge tegen STVV. Toch was er vooraf wat schrik bij de coach van de landskampioen.

Na de misstap tegen Beerschot twee weken geleden wilde Club Brugge zich herpakken tegen STVV. Het werd een regelrechte afstraffing voor de Limburgers, nota bene de ex-ploeg van Club-coach Nicky Hayen.

"Om eerlijk te zijn waren we toch een beetje beducht voor deze wedstrijd", gaf Hayen eerlijk toe na de wedstrijd. "Ik ken STVV natuurlijk heel goed en het is een ploeg die zich altijd als heel moeilijk te ontwrichten presenteert."

Hayen tevreden over samenkomst na de 2-0

Maar Club begon weer goed en kwam snel 2-0 voor. "Wat me tevreden stelt is dat de groep dan even samenkwam en elkaar waarschuwde dat niet nog eens mocht gebeuren wat in de vorige wedstrijden was gebeurd. En dan zie je dat we dit keer wel op het gaspedaal blijven duwen."

Club scoorde vanop de stip nog de 3-0 voor de rust, voor het uur stond het al 6-0. Volgens Hayen is er dan ook gewerkt tijdens de interlandperiode. "We hebben de voorbije twee weken een gesprek gehad en dan ging het vooral over attitude."

"Dat de groep samenkomt en zichzelf corrigeert, vind ik zeer goed", stelde Hayen nogmaals. "En als iedereen zijn werk blijft doen en met de juiste mindset, dan zie je dat we tot veel in staat zijn", besloot de Club-coach nog.