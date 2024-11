Tzolis dankt ploegmaat, maar vindt het voor één ding ook jammer dat hij vervangen werd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christos Tzolis scoorde maar liefst vier keer voor Club Brugge tegen STVV. Al werd hij na een uur wel al vervangen door trainer Nicky Hayen.

Christos Tzolis had amper 48 minuten nodig om vier goals te maken tegen STVV. Daarbij zat ook een strafschop, die hij cadeau kreeg van Hans Vanaken.

“Het is een wedstrijd die me altijd zal bijblijven”, zei Tzolis na afloop aan Het Nieuwsblad. “Ik heb nog nooit eerder vier doelpunten gemaakt in een wedstrijd.”

De eerste goal vond hij de mooiste van allemaal, al was de vierde ook niet mis, zo gaf hij zelf mee. Al apprecieerde hij vooral het gebaar van Vanaken, die de Griek de penalty liet nemen.

“Ik apprecieer het enorm dat Hans mij de hattrick in de eerste helft gunde en dat ik de penalty mocht trappen”, heeft hij over zijn ploegmaat te zeggen.

Al vond Tzolis het wel jammer dat hij geen vijfde of misschien zelfs een zesde goal kon maken, toen hij op het uur vervangen werd. Al ging het in de eerste plaats niet om die goals op zich.

“Jammer dat ik net voor het uur vervangen werd, want dat levert extra punten op voor mijn Fantasy Team (virtueel voetbalspel, red.). Ik had mezelf als kapitein gezet, want ik wist dat ik zou scoren”, lacht Tzolis nog bij Het Laatste Nieuws.