LIVE: opnieuw op bezoek bij ploeg die aanleunt bij subtop, maakt Antwerp met Janssen erbij nu einde aan slechte reeks?

Voor het tweede weekend op rij gaat Antwerp op bezoek bij een ploeg die aanleunt bij de subtop. Op de vorige speeldag was KV Mechelen de tegenstander, nu is dat FCV Dender.

Op de ploeg van Vincent Euvrard zijn vele degradatiekandidaten jaloers. Dender staat mooi in de middenmoot en de subtop is niet al te ver weg. Het is voor de promovendus al een seizoen geweest met wisselend momentum. Een sterke start werd afgewisseld met een iets moeilijkere periode, maar nu geniet Dender weer van een positief elan.

Een maand geleden werd nog strijdend een puntje behaald op de Bosuil. In de laatste vijf wedstrijden verloor Dender slechts één keer: op het veld van Club Brugge. De 6 op 6 tegen Westerlo en Kortrijk, met ook twee clean sheets, was belangrijk om vrank en vrij het eigen spel te kunnen blijven spelen. Dat zal de thuisploeg nu alvast ook weer doen, in de wetenschap dat mits een zege over KV Mechelen gesprongen kan worden.

De Roeck hoopt op de kentering

Bij Antwerp kunnen ze met een 2 op 12 in de competitie en een moeizame bekerkwalificatie niet zeggen dat ze in hun beste periode zitten. Al is de kentering misschien wel al ingezet. Jonas De Roeck zal hopen dat de defensieve controle die Antwerp in Mechelen had hiervoor de basis kan zijn. Nu nog het wat meer flitsende voetbal terug bovenhalen.

Hier en daar een lichtpuntje is natuurlijk niet voldoende voor de Great Old. Het is nu echt wel tijd om die reeks van vier wedstrijden zonder overwinning te beëindigen. Een goed resultaat in de Denderstreek zou de nummer 4 in de rangschikking bovendien een boost geven in aanloop naar de topper tegen Genk op tweede kerstdag.

Janssen keert terug uit schorsing

Bij Dender is Pupe geschorst en ontbreken Viltard, Hens, Fila en Lallemand door blessure. Antwerp ziet Janssen terugkeren uit schorsing, dat moet toch ook helpen om offensief weer beter uit de verf te komen. Engels, Doumbia, Scott en Balikwisha worden wel gemist. Volg FCV Dender - Antwerp om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!