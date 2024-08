LIVE: Geknoei achterin bij Genk, Maziz profiteert met de 1-0

OH Leuven neemt het op tegen KRC Genk. Beide clubs speelden nog gelijk op de eerste speeldag en zijn op zoek naar hun eerste doelpunt. Bij OHL krijgen we het basisdebuut van Birger Verstraete, daarnaast komt ook Vlietinck in de ploeg. Fink kiest voor Hrosovsky om de afwezige Nkuba te vervangen.

34' 16"

N'dri zet zich goed door, maar vergeet zichzelf te belonen. Hij heeft de bal onvoldoende onder controle en Kayembe kan wegwerken.

33





31

Akimoto gooit er tot drie maal toe zijn hoofd voor om Genkse voorzetten weg te werken.

26

Knappe actie van N'dri dwingt Penders tot een mooie redding. Leuven blijft gevaarlijk.

22



Doelpunt van Youssef Maziz (Mathieu Maertens)

Er wordt geknoeid achterin bij Genk na een snelle verre uittrap van Tobe Lysen. Maertens snoept de bal af van Kayembe en bedient Maziz die Leuven op voorsprong zet.

22

Degelijke vrije trap van Karetsas, maar die gaat aan iedereen voorbij.

21

Gele kaart voor Takahiro Akimoto

Akimoto heeft een fout nodig om Karetsas af te stoppen.

16

Te makkelijk balverlies van Matte Smets zorgt voor doelgevaar, maar het schot van Maziz wordt afgeblokt.

15

Na een mooie doorsteekbal van Karetsas komt de bal bij Bonsu Baah, maar zijn poging is geen probleem voor Tobe Lysen.

11

Maar ook Leuven blijft gevaarlijk. Mendyl onderschept de bal en loopt goed door. Hij wordt van de bal gezet door de teruggekeerde Sadick.

9

Genk neemt meer controle over de wedstrijd. Ondanks zijn lengte kan Tolu net niet voldoende bij de voorzet van Steuckers.

3

Een eerste balverovering van Verstraete bezorgt Maziz een kans, zijn schotje gaat in het zijnet.

1

N'dri jaagt goed door op Penders en deze laat zich bijna verrassen.

1

OH Leuven - KRC Genk: 0-0



OH Leuven: Birger Verstraete - Takahiro Akimoto - Tobe Leysen - Siebe Schrijvers - Jocelyn N’dri - Hamza Mendyl - Joel Schingtienne - Ewoud Pletinckx - Mathieu Maertens - Thibault Vlietinck - Youssef Maziz

Bank: William Balikwisha - Owen Jochmans - Manuel Osifo - Chukwubuikem Ikwuemesi - Suphanat Mueanta - Jón Dagur Thorsteinsson - Ezechiel Banzuzi - Nachon Nsingi - Christ Souanga



KRC Genk: Mike Penders - Matte Smets - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Jarne Steuckers - Mujaid Sadick Aliu - Alieu Fadera - Patrik Hrosovský - Joris Kayembe - Christopher Bonsu Baah - Toluwalase Arokodare

Bank: Thomas Claes - Hyun-Gyu Oh - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Hendrik Van Crombrugge - Andi Zeqiri - Yira Collins Sor - Carlos Cuesta - Kongolo Josue Ndenge

Vooraf