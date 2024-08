LIVE: Thorsten Fink gaat een creatieve oplossing moeten vinden tegen OH Leuven

OH Leuven neemt het zaterdagavond op tegen KRC Genk. Beide clubs speelden nog gelijk op de eerste speeldag en zijn op zoek naar hun eerste doelpunt.

KRC Genk gaat zaterdagavond op bezoek bij OH Leuven. Beide teams maakten niet de gehoopte start dit seizoen en zijn nog op zoek naar hun eerste doelpunt.

OH Leuven speelde al 0-0 gelijk op het veld van promovendus Beerschot. Bij de club is Federico Ricca nog geblesseerd, al wordt die ook al enige tijd in verband gebracht met een transfer.

Bij Racing Genk zullen Bryan Heynen en Luca Oyen nog steeds out zijn. Nog een groter probleem in Ken Nkuba. De rechtsachter viel uit tegen Standard.

Maar doordat El Ouahdi op de Olympische Spelen zit, beschikt coach Thorsten Fink over geen rechtsback meer. Hij zal het dus creatief moeten oplossen.

Verder stond de week in het teken van Mike Penders bij Genk. De doelman staat op een zucht van Chelsea, dat 20 miljoen euro wil betalen. Fink kondigde al aan dat hij zal keepen.