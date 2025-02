Twee uitsluitingen en weinig kansen: Westerlo boekt levensbelangrijke driepunter tegen KV Kortrijk

KV Kortrijk en KVC Westerlo mochten in het Guldensporenstadion speeldag 24 afsluiten. Beide ploegen hadden dringend punten nodig in de strijd tegen degradatie en dus kregen we een nerveus duel, met zeker van Westelse kant weinig doelrijpe kansen. Het resultaat is echter het enige dat telt.

KV Kortrijk kon met een overwinning tot op een puntje van Westerlo (en STVV) komen, terwijl Westerlo met een overwinning tot op een puntje van de veilige twaalfde plaats kon komen. Veel om voor te spelen dus in het Guldensporenstadion.

De Kerels hadden de voorbije zeven speeldagen amper twee punten gepakt, Westerlo deed met 1 op 21 zelfs nog slechter. De laatste overwinning van Westerlo was al van eind november, thuis tegen ... Kortrijk (4-0).

Dringend punten nodig

Coach Yves Vanderhaeghe koos voor Marko Ilic in doel en gaf verder ook Jean-Kevin Duverne en Koen Kostons meteen de kans om te debuteren in de basis bij KV Kortrijk. Timmy Simons verwees Piedfort, Yow, Alcocer en Frigan naar de bank en rekende voor doelpunten op onder meer Slimani.

De nieuwkomers zouden hun rol spelen bij Kortrijk. Koen Kostons toonde amper een halfuurtje zijn kunnen, maar moest toen al met een blessure van het veld. Zijn laatste actie zorgde wel voor een corner voor de thuisploeg.

Niet al te veel kansen

Daarop was het raak, want die andere debutant Duverne kreeg de bal pardoes op de knie en zo 1-0. Meteen ook de ruststand in een eerste helft waarin Westerlo zich bijzonder onmondig toonde. Na de rust kwamen de Kemphanen wel wat gretiger uit de kleedkamers.

Dat leverde een paar halve kansjes op, maar na een tweede gele kaart voor Bayram leek het Westelse kalf verdronken. Niet dus, want even later kon Jordan Bos na een dribbel van Sakamoto de gelijkmaker binnen trappen.

Invaller Frigan beslist het

Ook Kortrijk maakte de wedstrijd rond met tien na een tweede gele kaart voor kapitein Abdelkahar Kadri, waardoor we op weg leken naar de kroniek van een gelijkspel waar niemand wat mee zou opschieten. De ingevallen Czubak liet dé kans liggen voor Kortrijk, aan de overkant maakte Frigan op een voorzet vanop links wél de 1-2.

Kortrijk was zeker niet de mindere ploeg, maar het is Westerlo dat op die manier drie heel belangrijke punten wist te boeken. Timmy Simons mag eindelijk zijn afspraak bij de kapper maken, voor Kortrijk is het een nieuwe dreun. "Keep the spirit alive" van Fiocco dreunde voor de match aan de perszaal, maar de tijd begint stilaan wel te dringen.