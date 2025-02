Tumultueuze maar ook aartslelijke KAA Gent-Anderlecht: zege voor Buffalo's, enorme blunder Kikkenborg en... een rode kaart waar nog veel over te doen zal zijn

In een duel dat zeker geen schoonheidsprijs zal winnen, haalde KAA Gent de bovenhand. En daar hadden een paar spelers van Anderlecht zeker hun aandeel in. Met doelman Mads Kikkenborg op kop, want hij gaf de enige treffer van de partij gewoon weg.

Anderlecht, hoe kan je zo aan een match beginnen? KAA Gent domineerde gedurende een halfuur de debatten. Beter in alle aspecten van het moderne voetbalspel, te beginnen met agressiviteit. En ja, eens Anderlecht ietwat ging opleven werden ze tot tien herleid na een wel heel bizarre fase. Maar daarover later meer.

Kikkenborg in paniek

Gent kwam met snedig voetbal telkens in de zestien van Anderlecht, maar het was doelman Kikkenborg die hen op voorsprong bracht. We vragen het ons nog altijd af... Binnen Neerpede is het geweten dat hij met zijn voeten niet te best is, maar toch wilde Anderlecht uitvoetballen van in de zestien.

Uiteraard schoot Kikkenborg in paniek toen Gent hoog druk kwam zetten en hij trapte de bal pardoes in de voeten van Ito, die de makkelijkste goal van zijn carrière binnenschoof. Anderlecht was op dat moment nergens, maar kon toch een beetje het evenwicht herstellen. Maar dan...

Twee keer geel in één seconde

Bij een hoekschop ontstond er worstelduel tussen Samoise en N'Diaye waarbij de Senegalees heel weinig leek te doen, maar Samoise ging liggen. Mitrovic gaf daarna een duw en kwam hoofd aan hoofd staan met N'Diaye en daarbij liet die zich weer vangen door een kopstootbeweging te doen zonder de verdediger te raken. Ref Verboomen trok evenwel twee keer geel. Niet echt collegiaal te noemen van de Serviër.

Het was geen hoogstaand duel, verre van. Gent kon niet doordrukken en probeerde dat blijkbaar niet eens. En dat werd er in de tweede helft niet beter op. Er werd vooral geknokt, waarbij Gent met zijn man meer meestal de bovenhand haalde. Davy Roef stond er maar wat bij en keek ernaar. David Hubert had met Hazard voor Degreef en Vazquez voor Goto echter wel aanvallend gewisseld.

Maar de Brusselaars kwamen er nog amper uit. En Gent kon amper kansen bij elkaar spelen. Een heel saaie tweede helft zo. Gent kwam ook nog met tien te staan na een tweede geel voor Lopes, maar nog vielen er geen kansen uit de bus.

Twee kansen kwam er nog voor Anderlecht: Dendoncker kopte, maar Roef pakte goed en ook op het schot van Vazquez stond hij paraat. Een duel tegen een ploeg die de top zes ambieert weeral verloren door Anderlecht. Donderdag gaan ze toch uit een ander vaatje moeten tappen.