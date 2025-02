Opmerkelijk verhaal na Gent-Anderlecht: assistent Hubert kreeg rood, maar Verboomen vergiste zich... En wou iets raar doen

Na de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht (1-0) ontstond er commotie rondom een rood karton voor Justin Merz, de keeperstrainer van Anderlecht. Merz kreeg de rode kaart voor protest na het laatste fluitsignaal, na een heftige match.

De situatie kwam op scherp te staan toen hij samen met coach David Hubert naar scheidsrechter Nathan Verboomen stapte. Hubert kreeg geel, maar Merz ontving direct rood. Volgens getuigen zou Merz alleen maar "It's crazy" hebben gezegd, waarna hij de rode kaart kreeg, schrijft Het Nieuwsblad.

Er werd beweerd dat Verboomen, na wat verbazing, zei dat hij het verkeerd begrepen had en de kaart zou omzetten naar geel in het wedstrijdverslag. Dit zou echter niet zijn gebeurd, aangezien de rode kaart vastligt door camera-opnames.

Scheidsrechters mogen niet reageren op incidenten zoals dit, dus het blijft onduidelijk wat er precies in het scheidsrechtersverslag staat. Er wordt gemeld dat Merz zich achteraf heeft geëxcuseerd, maar of hij enkel "It's crazy" zei of iets meer, blijft onduidelijk.

In het scheidsrechtersmilieu wordt het als onmogelijk beschouwd dat de rode kaart naar geel zou zijn aangepast. Zodra een kaart is getoond, moet dit vastgelegd worden in het verslag, en er wordt geen uitzondering gemaakt.

Dit betekent dat Merz waarschijnlijk een schorsing te wachten staat. Anderlecht heeft de mogelijkheid om het schorsingsvoorstel af te wijzen, waarna de zaak voor het Disciplinair Comité komt. Dit kan resulteren in extra getuigenissen en uitleg van alle betrokkenen.

Het is een zaak van woord tegen woord, en het is afwachten of er voldoende getuigen zijn om te bevestigen wat er zich werkelijk afspeelde tijdens het incident.