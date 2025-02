'Ploeg van Romelu Lukaku gaat Anderlecht en Francis Amuzu op deadline day nog ferm laten stressen'

Vertrekt Francis Amuzu nog bij Anderlecht of niet? Het wordt op 'deadline day' nog een nerveuze bedoening. Dat is het immers maandag op de Europese transfermarkt.

Het was reeds bekend dat met het Italiaanse Napoli, het Braziliaanse Gremio en het Franse Paris FC nog drie ploegen in de running waren voor Amuzu. Het Nieuwsblad meldt nu dat vooral een overeenkomst met Napoli in de lucht hangt. Dat zou sportief ook de meest veelbelovende optie zijn. Amuzu kan dan in actie komen in een grote competitie en zou de ploegmaat worden van Romelu Lukaku.

Het is alleen zo dat ze bij Napoli nog heel wat puzzelstukjes moeten leggen. Hun eerste keuze als nieuwe linksbuiten is immers Allan Saint-Maximin van Al-Ahli. Als Napoli hem kan binnenhalen, vermindert dat uiteraard de kans dat ook Amuzu naar Napels trekt. Of de leider uit de Serie A zou zich nog moeten kunnen ontdoen van Cyril Ngonge.

Napoli maakt best vaart in transferdossier Amuzu

Het wordt dus nog een ingewikkelde zaak voor Napoli om op 'deadline day' te kijken of het geliefkoosde scenario werkelijkheid kan worden. Dat maakt het er ook voor Anderlecht niet eenvoudiger op. Bij een vertrek van Amuzu zou het misschien nog een vervanger halen. Dat wordt niet gemakkelijk als er pas laat duidelijkheid is over de situatie van Amuzu.

Ze doen er bij Napoli dus goed aan om vaart te maken. De Italiaanse club ligt wel degeliijk in pole-positie, maar het is nog afwachten hoe dit transferdossier zich nog verder ontwikkelt. Moest de deal uit elkaar vallen, is het zeer de vraag of Amuzu zich kan opladen voor een heel andere sportieve uitdaging bij het veel meer bescheiden Paris FC.

Transfermarkt in Brazilië langer open

Als Amuzu maandagavond nog Anderlecht-speler is, is het niet ondenkbaar dat Gremio nog wat onderneemt. In Brazilië is de markt nog open tot 28 februari.