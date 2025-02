David Hubert probeerde zich in te houden over ref Verboomen, maar dat lukte niet en hij kreeg nog geel na de match: "Hij moest er 100 geven"

Bij Anderlecht waren ze hun woorden aan het wikken en wegen als het over scheidsrechter Nathan Verboomen ging. Bij de spelers klonk het achteraf allemaal dat "ze de fase nog niet gezien hadden". Ook David Hubert wou zich inhouden, maar dat lukte uiteindelijk niet.

"Een scheidsrechter die zonder nadenken twee keer in dezelfde fase geel geeft, dat heb ik nog niet vaak gezien. Maar we moeten hier als ploeg ook volwassener en professioneler mee omgaan. We laten het liggen op een treurige manier, en dat is frustrerend", aldus Leander Dendoncker op tv.

Trainer David Hubert wou zich eerst nog op de vlakte houden. "Ik wil niet te veel over die twee gele kaarten praten, Moussa had gewoon slimmer moeten zijn. Maar als je als scheidsrechter beslist om op deze manier te fluiten, dan moet je dat de hele wedstrijd consequent doortrekken", zei hij na de match.

Volgens Hubert had de arbiter niet alleen streng moeten zijn in die ene fase, maar doorheen de hele wedstrijd dezelfde lijn moeten aanhouden. "Sommige andere overtredingen werden makkelijk door de vingers gezien. Als je elke fase zo beoordeelt, dan moet je honderd gele kaarten trekken", klonk het scherp.

Desondanks gaf hij aan dat hij geprobeerd had om op een respectvolle manier zijn mening te delen met de scheidsrechter, maar dat ook dat niet goed werd ontvangen. Hij kreeg er zelfs geel voor. "Ik probeerde mijn mening rustig te geven, maar dat kon hij ook niet hebben", voegde Hubert toe.

"Maar goed, hij heeft me geen rood gegeven, dus de manier waarop ik het zei moet nog respectvol geweest zijn. Mijn boodschap kon hij minder appreciëren en daarvoor kreeeg ik geel. Kijk, we willen het Belgisch voetbal naar een bepaald niveau tillen. We zijn ambitieus."

"Maar ik heb deze middag nog naar Engels voetbal gekeken. En als je dan ziet waarvoor hier kaarten worden getrokken... Als ze het niveau willen optrekken, zullen ze toch wat meer moeten laten spelen."