Anderlecht heeft nieuwe spits te pakken: 18-jarige Marokkaanse jeugdinternational en meteen voor de A-ploeg

Anderlecht heeft een nieuwe aanvaller te pakken. Het gaat om Elyess Dao. De 18-jarige aanvaller verlaat het Franse SC Amiens en tekent een langdurig contract tot 2029 bij RSC Anderlecht.

De Belgische topclub haalde de beloftevolle spits binnen ondanks interesse van meerdere andere ploegen. Dao groeide op in Toulouse en genoot daar zijn jeugdopleiding bij de lokale club.

Vorige zomer trok hij naar Amiens, waar hij zich wist te bewijzen in de Ligue 2. Dit seizoen kwam hij veertien keer in actie voor de Franse tweedeklasser en scoorde hij tweemaal in de bekercompetitie.

De jonge aanvaller is ook actief op internationaal niveau. Hij speelt momenteel voor de U20 van Marokko en wordt gezien als een groot talent binnen de Marokkaanse voetbalopleiding. Zijn veelzijdigheid op de aanvalslinies maakt hem een interessante optie voor toekomstige selecties.

Volgens Anderlecht-sportdirecteur Olivier Renard heeft Dao het ideale profiel voor de club. “Hij is een getalenteerde aanvaller die op verschillende posities uit de voeten kan. Hij heeft techniek, snelheid en past perfect bij onze speelstijl", aldus Renard.

Het is niet de bedoeling dat hij bij de Futures aansluit. Hij gaat meteen naar de A-kern. Er is ook nog steeds de mogelijkheid dat Luis Vazquez vandaag verhuurd wordt.