Ook Gilles De Bilde heeft een glasheldere mening over de uitsluiting van Anderlecht-man N'Diaye

Gilles De Bilde volgt niet enkel de Rode Duivels maar ook de JPL op de voet. Dat N'Diaye rood kreeg, was ook voor hem één van de meer opvallende momenten van het weekend.

Nathan Verboomen die twee keer geel trekt voor Moussa N'Diaye binnen dezelfde seconde: om hier nog over te kunnen, moesten de kandidaten voor 'moment van het weekend' toch heel straf uit de hoek komen. Ruud Vormer sprak zich er als analist zich meteen over uit en vond het een overdreven sanctie. Hij zal niet de enige zijn.

Zo speelden ze er bij DAZN uiteraard meteen op in. Ook na afloop van de wedstrijd werd er nog even op teruggekomen en deed ook Gilles De Bilde zijn zegje over deze fase. "Het is vaak zo dat er op hoekschoppen geduwd en getrokken. Als scheids moet je dat aanvoelen." Dat was ook grotendeels de teneur bij de reacties van Anderlecht-spelers.

Geen ernstig besluit van Verboomen

De Bilde vindt dat Verboomen zijn geloofwaardigheid op deze manier enigszins naar beneden haalt. "Je moet een klein beetje serieus blijven." Een gele kaart voor N'Diaye en een gele kaart voor Samoise: dat had De Bilde een veel verstandigere beslissing genomen. En dan was de kous af geweest en kon er weer verder gevoetbald worden.

Nu gebeurde dat laatste uiteraard ook, maar Anderlecht moest dat wel een hele lange tijd met tien man doen. "Zo ga je de hele wedstrijd hypothekeren en dan krijg je wat we gezien hebben", oordeelt De Bilde. Anderlecht probeerde zich ondanks de numerieke minderheid nog te verweren, maar kreeg de gelijkmaker niet voorbij Davy Roef.

Uitsluiting N'Diaye heeft groot effect

KAA Gent eindigde de partij ook nog met tien maar het was toch vooral de uitsluiting voor N'Diaye die het grootste effect had.