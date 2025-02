Anderlecht begrijpelijk misnoegd over rood N'Diaye, Gentse hoofdrolspeler laat ander geluid horen: "Wij zijn deze keer slimmer"

N'Diaye die dubbel geel en dus rood kreeg: dat is toch dé fase die na Gent - Anderlecht het meest nazindert. Gent en Anderlecht kijken er iets anders naar.

Matisse Samoise was langs de kant van KAA Gent de hoofdrolspeler die betrokken was bij deze fase. Na heel wat duw-en trekwerk belandde hij plots in doel. Vond hij de uitsluiting van N'Diaye dan terecht? "Het is moeilijk om dat te beoordelen. Hij duwt mij en zoekt daarna de confrontatie met Mitrovic op. Dat dit soort dingen vaak gebeurt? Het gebeurde ook op het veld van Anderlecht."

Samoise verwijst zo naar de heenmatch. "Ik denk dat zij toen slimmer waren en ik denk dat wij vandaag slimmer waren. Dat is het verschil." Voor Anderlecht was het natuurlijk heel erg zuur, want met die numerike minderheid werd het veel moeilijker om punten te pakken. "Dat vind ik jammer. Het is een fase die we vaak zien in het voetbal", merkt Mario Stroeykens op.

Stroeykens pleit voor aanvaarden van emoties

"Emoties horen bij het voetbal", vindt de Anderlecht-speler. "Zo'n dingen mogen wel geaccepteerd worden. Als er ellebogen of dergelijke dingen bij gepaard gaan, is het oké om rood of twee keer geel te geven. Als er enkel geduwd wordt en er spanning is, moet je als ref de controle over de fase behouden en niet meteen drastisch ingrijpen."

Leander Dendoncker zal in de Premier League wel heel andere dingen hebben meegemaakt. "De rode kaart is heel dom. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt dat er twee gele kaarten vallen in één fase. Zeker omdat onze speler uitgedaagd wordt door één van hun spelers. Het is duidelijk dat hij een duw in de rug krijgt. Wij moeten er wel op een betere manier mee omgaan."

Omgekeerd verhaal was ook mogelijk

Dendoncker vond het duidelijk een zwaar verdict, maar wil N'Diaye in de toekomst dus wel anders zien reageren. "Hij moet daar niet op reageren. als N'Diaye neergaat, is het verhaal misschien omgekeerd. Twee keer geel geven na zo'n fase, is toch zelden gezien."