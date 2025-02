David Hubert weet waarom Anderlecht in eigen voet blijft schieten: "Op dat vlak missen we gewoon de kwaliteit"

Anderlecht ging met 1-0 onderuit op het veld van AA Gent na een wedstrijd waarin het zichzelf de das omdeed. Het enige doelpunt van de match kwam voort uit een pijnlijke fout van doelman Mads Kikkenborg, die de bal in de voeten van Atsuki Ito speelde.

Anderlecht-trainer David Hubert reageerde na afloop teleurgesteld op de manier waarop zijn ploeg de nederlaag slikte. "We geven altijd opties aan onze doelman, zeker omdat we wisten dat Gent ons man tegen man zou aanpakken", verklaarde Hubert.

"Dat betekent dat we voorin ook één tegen één staan en de ruimte moeten benutten. Maar een bal op zes meter in de voeten van de tegenstander inspelen, dat zat niet in ons plan. Dat is een cruciale fout die we niet mogen maken."

De coach vond de manier waarop zijn ploeg zich in de problemen bracht dramatisch. "We schieten onszelf op een vreselijke manier in de voet", aldus Hubert. "Ik ga niet zeggen dat zoiets nooit kan gebeuren, maar op zo’n moment en op deze manier is het gewoon onaanvaardbaar. We hebben Gent zelf het enige doelpunt van de wedstrijd cadeau gedaan."

De enige manier waarop je dit kan leren, is door die fouten te maken

"We missen op dit moment ervaring, maturiteit en game management", vervolgde Hubert. "We zijn lange tijd de betere ploeg, maar in een kwartier tijd kan het licht volledig uitgaan, zoals tegen Hoffenheim. De consequenties daarvan zijn enorm, en op dat vlak missen wij simpelweg kwaliteit."

Het is volgens Hubert een proces waar ze door moeten. "Wat is maturiteit? Dat kan je enkel verkrijgen door zulke situaties mee te maken, fouten te maken en daaruit de juiste lessen te trekken", benadrukte hij.

Op dit moment betaalt het team echter een bijzonder zware prijs voor dat leerproces. "We moeten eerlijk zijn: op dit moment kost het ons heel veel punten en levert het frustraties op. We moeten slimmer zijn in bepaalde fases van de wedstrijd en beter omgaan met moeilijke momenten."

"We spelen met veel jonge gasten, en dat brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee", klonk het. "Ze brengen energie en talent, maar missen soms nog de sluwheid en het inzicht. Het enige wat we kunnen doen, is blijven werken en evolueren. Met tijd en de juiste begeleiding zal deze groep groeien en leren hoe ze dit soort situaties in de toekomst beter moeten aanpakken."