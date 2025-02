Nieuwste aanwinst van Anderlecht laat mooie dingen zien, maar... "Ik had het beter kunnen doen..."

Lucas Hey stond afgelopen zondag voor het eerst in de basis bij paars-wit. Op individueel vlak was de nieuwe Anderlecht-speler niet ontevreden, ook al weet hij dat hij bij het doelpunt niet vrijuit gaat.

"Hij weet hoe hij moet voetballen": vanuit de perstribune hadden we slechts enkele momenten nodig om te begrijpen dat Lucas Hey, die voor de eerste keer in de basis stond, een balvaardige speler is. En het was niet zijn ietwat slappe terugspeelpas naar Mads Kikkenborg die de zaken veranderde.

"Het was een lastige wedstrijd en we hebben het in de eerste helft verprutst", betreurde Hey tegenover de pers na de wedstrijd. "Het doelpunt was een fout die iedereen kan overkomen. Ik had ook beter kunnen passen", zegt hij over de blunder van zijn landgenoot en vriend Kikkenborg.

De doelman van RSC Anderlecht had een moeilijke avond. "We blijven als team samen, geen sprake van elkaar de schuld te geven. Natuurlijk helpt het wel dat ik met Mads achter mij speel, we hebben een jaar samen bij Lyngby gespeeld en spreken dezelfde taal", benadrukt Lucas Hey. "Ik heb hem gezegd om door te gaan, in zichzelf te geloven, want ik ken zijn kwaliteiten. Ik weet dat hij een goede doelman is".

De eerste indrukken van Lucas Hey

Mads Kikkenborg heeft trouwens wat over RSC Anderlecht verteld aan Lucas Hey voor zijn komst. "Hij sprak enkel lof over de club. Mijn eerste indrukken van de competitie? Het is erg fysiek, erg veeleisend. Maar Anderlecht maakt een zeer goede indruk op mij, ik voel dat het de grootste club van België is. Ik voel ook de steun van de supporters".

En ook al had zijn eerste wedstrijd beter kunnen verlopen, met enkele lastige passes toen hij op een ongebruikelijke positie moest spelen na de uitsluiting van N'diaye, heeft Lucas Hey ook mooie dingen laten zien. "Ik heb een behoorlijke wedstrijd gespeeld. Met goede en minder goede momenten. Wat voor type verdediger ben ik? Redelijk technisch, goed aan de bal en met een goede opbouw. Ik heb geprobeerd dat vandaag te laten zien, maar ik moet nog verder werken. Ik moet met name mijn teamgenoten beter leren kennen".