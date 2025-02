Nieuwkomer Lazare bezorgt Standard in de slotseconden nog een puntje tegen Cercle Brugge

Cercle Brugge leek in eigen huis op weg naar de drie punten, maar moest tevreden zijn met slechts een puntje. Standard sleepte in de slotseconden van de toegevoegde tijd nog een puntje uit de brand.

Met Cercle Brugge en Standard stonden twee ploegen tegenover elkaar die in een goede flow zaten. Cercle had 11 op 15 gepakt, Standard 10 op 15. In die laatste vijf wedstrijden scoorde Cercle maar vijf keer, Standard vier keer.

Veel doelpunten moesten dus niet verwacht worden, maar toch kregen beide ploegen een grote kans voor het kwartier. Cercle-doelman Delanghe moest een kopbal van dichtbij van Zeqiri met een reflex over de lat duwen.

Ook Standard-doelman Henkinet moet een keer echt in actie komen. Na een snelle counter met Minda kruiste Somers zijn schot goed in de zestien, maar Henkinet ging goed plat en hield de bal uit zijn doel. Elk één kans, verder kwamen de twee ploegen niet.

Het spelbeeld veranderde niet in het begin van de tweede helft, opnieuw met veel slordigheden net voor de zestien van beide ploegen. Lawrence ontsnapte na zo’n vijf minuten in de tweede helft wel aan een rode kaart na een tackle op Nunes.

Toch nog een gelijkspel na late goal van Lazare

Iets na het uur viel er dan toch een goal uit de lucht aan de kant van Cercle Brugge. Nazinho stond pas twee minuten op het veld toen hij een afvallende voorzet met buitenkant links mooi binnen trapte. Standard reageerde met een schot van ver, Delanghe ging goed plat.

Standard moest dus komen om een na drie ongeslagen wedstrijden geen nieuwe nederlaag te slikken. Maar een echt offensief van Standard kwam er niet meer, het was vooral Cercle dat nog op zoek ging naar een tweede goal. Toch werd het nog 1-1.

Lazare kreeg in de slotseconden van de toegevoegde tijd een afvallende bal voor de voeten en knalde die laag in de hoek binnen. Standard blijft zo voorlopig in de top zes, Cercle Brugge laat de kans liggen om tot op drie punten te komen van Standard en blijft zo negende.