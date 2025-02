Standard flikt het opnieuw en vermijdt alweer nederlaag: "Dat is hét succesrecept van Leko"

Standard heeft opnieuw niet verloren. Op het veld van Cercle Brugge leken de Rouches op een nederlaag af te stevenen, maar in de slotseconden scoorde Lazare toch nog de gelijkmaker.

Voor de vijfde wedstrijd op rij verloor Standard alweer niet, het pakte op het veld van Cercle Brugge een punt. De gelijkmaker van Lazare werd bij de Rouches gevierd alsof ze een Europese beker hadden gewonnen.

"Dat is echt iets wat in ons DNA zit", zei verdediger Ibe Hautekiet achteraf. "De coach heeft dat er echt in gekregen dat we niet willen verliezen. En als we voelen dat we niet kunnen winnen, dan mag de tegenstander ook niet winnen."

Kansen creëren was opnieuw bijzonder moeilijk voor Standard, de Rouches konden de bal maar drie keer tussen de palen krijgen. "Bepaalde wedstrijden waarin er veel duels zijn, is het moeilijker voor ons", gaf Hautekiet toe.

Hautekiet lovend over Leko

Coach Ivan Leko slaagt er toch in om zijn ploeg telkens punten te laten pakken. "Energie is zijn succesrecept, zoals je hem ziet zoals langs de lijn. Dat straalt hij uit en dat heeft hij ook in de spelersgroep gekregen."

"Op momenten dat het moeilijker is vor ons en de tegenstander iets beter is, zetten wij daar heel veel energie tegenover. En tegenwoordig kom je daar echt heel ver mee, dat zie je nu", besloot Hautekiet nog.