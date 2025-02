Wedstrijd met veel emoties voor Standard-fans, al was het voor de neutrale supporter weinig interessant: "Als we in de Champions League zouden spelen..."

Het was een opgeluchte Ivan Leko bij het laatste fluitsignaal. Dankzij de mentaliteit die hij graag bijbrengt, maakten zijn spelers gelijk op het laatste moment van de wedstrijd tegen Cercle. Een verdiend punt volgens de Kroatische coach.

Standard kon op het allerlaatste moment nog gelijkmaken tegen Cercle Brugge. Het punt gaf de Rouches alsnog een gevoel van overwinning. "Het was een zware wedstrijd, zoals we hadden verwacht, tegen een team dat op het juiste moment van coach is gewisseld en nu tien wedstrijden ongeslagen is. Ze spelen met veel verticaliteit en duels, dus we moesten er klaar voor zijn en dat waren we", zei Ivan Leko enthousiast op de persconferentie.

"Het was een gelijkopgaande wedstrijd, we hadden een paar goede momenten in de eerste helft, maar we hadden het beter moeten doen in het laatste derde om met 0-1 voor te komen. Cercle had voor rust ook kunnen scoren, maar Henkinet verrichtte een geweldige redding", gaat de Kroaat verder.

Alleen kreeg Standard toch ook weer een serieuze klap te verwerken. Laurent Henkinet bleef na de rust binnen met een blessure. "Laurent voelde pijn in zijn hamstring. Petje af voor Matthieu (Epolo), het is niet makkelijk voor een keeper om in te vallen tijdens een wedstrijd, zeker niet als je terugkomt uit blessure."

"In de tweede helft dachten we dat het eerste team dat scoorde zou winnen. Gelukkig was dat niet het geval, dankzij de geweldige mentaliteit van mijn spelers, die extra risico's namen om weer op gelijke hoogte te komen. Het is geweldig om in de laatste minuut te scoren en ik denk dat het gelijkspel verdiend is, ook al zal de wedstrijd voor de neutrale toeschouwer niet erg interessant zijn geweest."

De laatste 45 minuten kende dan ook veel wendingen. Tien minuten voor het eerste fluitsignaal zorgde een hardhandige ingreep van Lawrence op Erick Nunes ervoor dat Wim Smet bij de VAR moest gaan zien of het geen rood was. Uiteindelijk bleef de scheidsrechter op het veld bij zijn beslissing... na enkele minuten aarzelen die de blessuretijd verlengde en Standard in staat stelde om gelijk te maken.

"Ik denk niet dat het een rode kaart is. Hij gaat voor de bal en blijft glijden. Als we in de Champions League zouden spelen, had deze wedstrijd 93 of 94 minuten geduurd, geen 98. We hebben drie of vier minuten verloren in de blessuretijd. We verloren wel drie of vier minuten op dat moment, maar als je met 1-0 achter staat, is het natuurlijk positief om wat extra tijd te hebben", concludeerde een tevreden Standard-coach.