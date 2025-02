Aanvaller vindt snel het net na blessureleed, maar late tegentreffer zorgt wel voor kopzorgen: "Tegen Genk laten zien dat we sterker zijn"

Cercle Brugge had zaterdagavond bijna drie belangrijke punten in de zak, maar eindigde met een 1-1 gelijkspel tegen Standard. Dit was extra zuur voor invaller Nazinho, die vlak na zijn invalbeurt had gescoord en de held van de avond had kunnen zijn.

De jonge Portugees had nauwelijks drie minuten nodig om zijn naam op het scorebord te zetten. Na een voorzet van Nunes stond Nazinho op de juiste plek en mikte hij de bal knap in het doel. "Dit doet uiteraard deugd, zeker omdat ik nog maar een paar weken terug ben van blessure", zei Nazinho na afloop tegen Het Nieuwsblad. Ondanks zijn schitterende goal was de aanvaller echter teleurgesteld dat zijn bijdrage niet leidde tot de overwinning. "Het doet goed, vooral omdat ik pas net terug ben van blessure", vertelde Nazinho. "Ik zou liever starten, maar ik respecteer de keuze van de coach. Iedereen heeft me geholpen om snel te herstellen." De 21-jarige Nazinho werd vorig seizoen al gehuurd door Cercle, maar dit seizoen werd hij definitief aangetrokken. Na zijn blessure is hij weer terug op het veld en wil hij stap voor stap zijn vorm terugvinden. Hoewel Nazinho blij was met zijn doelpunt, was hij teleurgesteld dat het geen drie punten opleverde. "Het was jammer dat we in de laatste minuten nog gelijk speelden. Maar we moeten nu focussen op de volgende wedstrijd en tegen Genk laten zien dat we sterker zijn."