Verliest Cercle Brugge een van zijn sterkhouders? Uitspraken van coach Feldhofer lijken duidelijk

Cercle Brugge dreigt na Kévin Denkey nog een aanvaller te verliezen. Trainer Feldhofer bleef op de vlakte, maar zijn reactie sprak wel boekdelen.

Midden december speelde Kévin Denkey zijn laatste wedstrijd voor Cercle Brugge. De Togolees vertrok naar het Amerikaanse Cincinnati. Daardoor kreeg onder meer ook Kazeem Olaigbe steeds meer zijn kans.

De 22-jarige Belg bezorgde Cercle eind december tegen OH Leuven de zege met de enige goal, op Sint-Truiden bezorgde hij de Vereniging ook een punt. In totaal scoorde hij acht keer en gaf hij één assist in 31 wedstrijden dit seizoen.

Olaigbe op weg naar Rennes?

En zo speelde Olaigbe zich ook in de kijker van andere ploegen. Onder meer het Franse Rennes zou doorduwen om Olaigbe deze winter nog naar Frankrijk te halen. Cercle zou zo'n vier miljoen euro krijgen voor de pijlsneller aanvaller.

Cercle-trainer Feldhofer liet Olaigbe 90 minuten op de bank tegen Standard. "Er kan nog veel gebeuren in de laatste 48u van de transferperiode. We zullen wel zien wat er nog zal gebeuren de komende dagen. Veel ploegen tonen interesse voor Kazeem, maar we zullen zien."

Transferitis bij Olaigbe was volgens Feldhofer niet de reden waarom Olaigbe niet speelde. "Minda deed het goed op training de voorbije twee weken, Olaigbe had wat problemen met enkele blessures." Het lijkt allemaal op een excuus van Feldhofer.