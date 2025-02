Erop en erover! Antwerp pakt in het slot dan toch nog de drie punten tegen Club Brugge

Na 85 minuten leek het erop dat Club Brugge verdiend zou winnen op het veld van Antwerp maar niets was minder waar. Na 90+3 minuten had Antwerp de situatie helemaal omgekeerd. Doumbia en Chery zorgden er in het slot voor da de openingstreffer van Vanaken uitgewist werd.

Jonas De Roeck recupereerde in vergelijking met vorige wedstrijd Toby Alderweireld en Tjaronn Chery maar moest het wel zonder Riedewald rooien tegen Club Brugge. De bezoekers kwamen met dezelfde elf aan de start als tegen Manchester City eerder deze week.

Club Brugge baas

En dat loonde voor Nicky Hayen om niet te veel te roteren want Club Brugge begon als beste ploeg aan de partij terwijl Antwerp de fouten opstapelde. Na een kwartier konden de bezoekers al scoren via Tzolis of Talbi maar Lammens stond tweemaal pal. Voor de laatste save zal vooral Vincent Janssen hem dankbaar zijn want Talbi mocht vrij trappen van aan de rand van de 16 na een desastrueze pass van de Antwerp-aanvaller.

Antwerp koos ervoor om vanuit de omschakeling gevaar te creëren, getuige daarvan was de 70% balbezit voor Club Brugge. Maar het lukte de Great Old niet om met de steun van de supporters ook effectief gevaarlijk te zijn.

Halverwege de eerste helft voetbalden Seys en Talbi op de rechterflank relatief simpel onder de druk van Antwerp uit waardoor Talbi een boulevard had op de rechterflank. Zijn lage voorzet werd door de hak van Alderweireld nog aangeraakt maar daardoor belandde de bal bij Vanaken die aan het penaltypunt de hoek maar voor het uitkiezen had. Dat liet Vanaken niet liggen om Club Brugge op voorsprong te trappen.

De voorsprong zorgde ervoor dat Club Brugge de bal net iets meer aan een onmondig Antwerp gaf. Voor rust was er nog een afzwaaier van Kerk maar verder moest Mignolet op geenenkel moment aandachtig zijn gedurende de eerste 45 minuten.

In de tweee helft kwam er ook niet meteen een stormloop van de thuisploeg, integendeel. Jutgla dwong Lammens als eerste tot een parade. En een tiental minuten later zorgde Lammens er opnieuw voor dat de voorsprong niet verdubbeld werd door de poging van Tzolis te pareren. Al had Lammens ditmaal wel de hulp van Van Den Bosch nodig die de traag botsende bal enkele meters voor doel nog kon ontzetten.

Club kan voorsprong niet verdubbelen

Antwerp groeide en de aanhang zette zich meermaals achter de ploeg maar dichter dan enkele stilstaande fases kwam Antwerp niet bij Simon Mignolet. Zolang het verschil één doelpunt bleef, was er nog veel mogelijk maar bijna zorgde Jutgla ervoor dat dat niet het geval was. Na balverlies van Antwerp op de eigen helft besloot de Spanjaard om van ver uit te halen, het schot spatte uiteen op de paal.

Ook Jutgla's invaller Nilsson kreeg de bal niet voor de tweede keer achter Lammens tegen de palen. Nadat Lammens eerst een afgweken schot van Nielsen pareerde, krabbelde hij ook de rebound van Nilsson van dichtbij uit zijn doel.

Onwaarschijnlijk slot

We waren bezig aan de slotconclusie van deze partij wanneer Doumbia besloot om van ver uit te halen. Mignolet twijfelde en was kansloos op het verschoeiende schot van de youngster van Antwerp, de Bosuil in lichterlaaie.

En nog was het niet gedaan want op de Bosuil kan het spoken, dat weet bijvoorbeeld ook Barcelona. Chery maakte de loopactie in de 16 en dat zag Kerk ook die zijn landgenoot bediende met een hoge pass. Chery controleerde de bal, maakte de hoek en schoof de bal tussen de benen van Mignolet in doel.

Een echte Houdini-act van Antwerp, net zoals vorig jaar helemaal in het slot van de partij. Het zorgt ervoor dat Club Brugge voor de eerste keer sinds 22 september nog eens verliest in de Jupiler Pro League. Antwerp klimt naar een voorlopige derde plaats.