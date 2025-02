Na nederlaag op Antwerp: Marc Degryse zegt waar het grote probleem van Club Brugge ligt

Club Brugge verloor zondag in extremis van Royal Antwerp FC. Het was een nederlaag die volgens Marc Degryse een duidelijke oorzaak heeft.

De nederlaag tegen Royal Antwerp FC doet een beetje denken aan die tegen KAA Gent, aldus Marc Degryse. “Ook toen was Club de betere ploeg, maar liet het enorme kansen liggen, en ging de tegenstander op een diefje met de drie punten lopen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Antwerp moest in de eerste helft tegen blauwzwart de wet van de sterkste ondergaan. Maar het probleem van Club Brugge werd ook al in de Champions League duidelijk. “een falende voorlinie”, gaat Degryse verder.

“Nilsson moest gisteren altijd de 0-2 maken. Maar ook Tzolis is in mindere vorm. Hij treuzelt te lang om de voorzet te trappen - dat was op Manchester City ook al zo. Voorts is Talbi vandaag nog geen Skov Olsen.”

De conclusie is dan ook duidelijk. “De spitsen van Club missen vertrouwen, efficiëntie, en vorm. Jammer, want het middenveld met Vanaken, Yashari en Onyedika speelde echt wel een goede wedstrijd op Antwerp.”

En dan komt uiteraard de vraag of Club geen vervanger moest gehaald hebben voor Skov Olsen, al is het niet eenvoudig om de juiste versterkingen in de maand januari binnen te halen.

“Het zal je een bom geld kosten. Misschien had Club kunnen uitkijken naar een aanvaller uit een competitie waar nu een lange winterstop heerst of waar het seizoen erop zit, maar blijkbaar hebben ze die niet gevonden”, besluit hij.