Was het schot van Doumbia dan echt onhoudbaar? Mignolet reageert zelf op prangende vraag

Eén knal in de 86e minuut leek Antwerp een onverhoopt punt te bezorgen tegen Club Brugge. Het werd echter meer want Club Brugge stortte helemaal in elkaar en gaf ook dat punt nog uit handen.

Efficiëntie

Ongeloof en ontgoocheling, met die twee gevoelens stond Club Brugge-doelman Simon Mignolet de verzamelde pers te woord na de 2-1 nederlaag tegen Antwerp na twee doelpunten in het slot voor de thuisploeg.

Op zoek gaan naar verklaringen hoe het komt dat Club Brugge de overwinning niet over de streep kon trekken duurt niet lang voor de Club Brugge-goalie. "Vermoeidheid? Gebrek aan scherpte? Nee de reden is duidelijk: efficiëntie. Het enige dat we moesten doen is een tweede maken", oordeelt hij.

"Want", gaat hij verder. "Dan trapt Doumbia waarschijnlijk zelfs niet op doel. Nu deed hij dat op een moment dat er niets meer te winnen was voor hen. Hij ging all-in en raakte de bal perfect. Dat zondagsschot van Doumbia zorgde ervoor dat we een beetje van de wereld waren. Maar eigenlijk is het niet te vatten dat we niet winnen met ons geleverde spel."

Onhoudbaar?

Hoewel het schot van Antwerp-middenvelder Doumbia enorm verschroeiend was, vroegen sommigen zich toch af of er niet meer in zat voor Simon Mignolet. Hij lacht eens wanneer we het vragen, "ik snap dat je het zegt. De bal komt van ver en veel mensen zullen zeggen dat hij niet onhoudbaar is."

"Maar", gaat Mignolet verder, "Er zat zo veel snelheid achter, de bal maakte 3 of 4 curves en ging 7 keer op en neer. Zo'n schot is makkelijker te pakken van dichtij want dan heeft de bal de afstand niet om zo te bewegen. Nu was het zaak om in de laatste seconde mijn hand er proberen tegen te zetten maar de coördinatie is dan nooit helemaal top", analyseert hij.