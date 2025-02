Toch nog een uitgaande transfer bij Club Brugge? Nederlandse topclub komt aankloppen bij blauw-zwart en transfer niet uitgesloten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSV heeft recent interesse getoond in Bjorn Meijer, de Nederlandse linksback van Club Brugge. Meijer, die in het verleden speelde voor FC Groningen, heeft zich na een langdurige blessure nog niet volledig terug kunnen vechten naar een vaste basisplaats bij blauw-zwart.

Hoewel zijn situatie in Brugge momenteel onduidelijk is, blijkt de interesse van PSV nog niet concreet te zijn, omdat de club zich momenteel op andere opties richt, weet De Telegraaf.

Meijer, die nog tot medio 2026 onder contract staat bij Club Brugge, werd voor een aanzienlijke som van ongeveer 6 miljoen euro overgenomen van FC Groningen. De Belgische club zal bij een serieus bod waarschijnlijk bereid zijn om mee te werken aan een transfer, waarbij ze de aankoopsom van 6 miljoen euro willen terugverdienen.

De linksback kende een sterke start bij Brugge, maar zijn blessure heeft zijn vooruitgang belemmerd. Sinds zijn herstel is hij niet in staat geweest om zijn basisplek terug te veroveren, wat mogelijk de interesse van andere clubs heeft aangewakkerd. PSV heeft mogelijk het gevoel dat Meijer, ondanks zijn moeilijke periode, nog steeds potentieel heeft.

De 22-jarige Meijer werd gezien als een veelbelovend talent bij Groningen, waar hij indruk maakte met zijn offensieve loopacties en verdedigende stabiliteit. Zijn vermogen om zowel in de verdediging als in de aanval bij te dragen, heeft hem een gewilde speler gemaakt, ondanks zijn recente problemen met blessures.

Het is nog onzeker of PSV daadwerkelijk verder zal gaan met de belangstelling voor Meijer, vooral gezien het feit dat de club zich nu op andere posities lijkt te richten. Echter, Club Brugge heeft op de backposities heel veel spelers rondlopen en niets is dus uitgesloten.