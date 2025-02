"Die primeur kan ik je nu al geven": Sven Jacques stelt een duidelijke lijn bij Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC is bezig de club financieel gezond te maken. Al heeft dat wel zijn gevolgen voor het sportieve.

Paul Gheysens houdt Royal Antwerp FC de voorbije jaren boven water. Dat moet in de nabije toekomst snel veranderen.

“Ik heb gezegd dat we geen onverantwoorde dingen meer mogen doen, die van de voorzitter een bedrag vereisen waar hij geen return van zal krijgen”, is Sven Jaecques heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

“Maar als je Kevin De Bruyne voor een exuberant bedrag haalt en er komt tegelijk een exuberant bedrag binnen, omdat het nu eenmaal Kevin De Bruyne is, dan is dat slim financieel huishouden. Nu, De Bruyne zal niet komen. Díe primeur kan ik je nu al geven.”

Jaecques bedoelt naar eigen zeggen dat de nummers 16 tot 20 in de spelerskern niet meer ingevuld worden met dure aankopen. Daar moeten andere spelers staan.

“Onze jeugd is daar intussen kwalitatief klaar voor, wat ook nog eens een enorme waarde creëert voor de club”, besluit hij.