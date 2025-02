OFFICIEEL: de papierenwinkel draait op volle toeren, Antwerp versterkt nu ook het middenveld

Het is een goede dag voor Antwerp FC. Er werd gewonnen van Club Brugge en er kan ook een versterking voor het middenveld aangekondigd worden.

Het was enkel nog afwachten voor de administratieve afhandeling van de transfer van Mauricio Benitez. Antwerp had immers al een akkoord bereikt met Boca Juniors, de ploeg waar de 20-jarige Argentijn tot dusver voor uitkwam. Inmiddels zijn alle puntjes op de i gezet en is de overstap van dit jonge talent naar Antwerpen in kannen en kruiken.

Benitez komt op huurbasis over naar RAFC. "Onze club heeft ook een aankoopoptie bedongen", laat Antwerp weten. "De Argentijnse middenvelder is een jeugdproduct van Boca Juniors die in 2024 de stap zette naar het eerste elftal. Met de U20 won Benítez twee seizoenen geleden de Copa Libertadores (de Youth League van Zuid-Amerika) en de Intercontinental Cup (wedstrijd tussen U20-kampioen van Zuid-Amerika en Europa)."

Optie erbij voor Jonas De Roeck

Dat zijn al mooie adelbrieven op die jonge leeftijd. Benitez is een centrale speler, die als nummer 6 of als nummer 8 uitgespeeld kan worden. Jonas De Roeck heeft er weer een optie bij en zal daar niet rouwig om zijn. De trainer gaf na de wedstrijd tegen Club Brugge al aan dat de spoeling bij Antwerp momenteel niet al te breed is.

RAFC versterkt middenveld met Mauricio Benítez! ✍️🇦🇷



Mauricio Benítez (20) van CA Boca Juniors komt op huurbasis over naar RAFC. Onze club heeft ook een aankoopoptie bedongen. De Argentijnse middenvelder is een jeugdproduct van Boca Juniors die in 2024 de stap zette naar het… pic.twitter.com/DDe2fZCHxg — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 2, 2025

Daar kan Mauricio Benitez deels een antwoord op bieden. Het blijft natuurlijk de vraag hoe snel deze youngster uit Zuid-Amerika het niveau kan oppikken en gewend geraakt aan het voetbal uit de Belgische competitie. In elk geval is er in theorie wel ruimte om speelgelegenheid af te dwingen, ook omdat Dennis Praet nog een tijd buiten strijd is.

Nieuwe impuls voor spelersgroep Antwerp

Op de site van de Great Old pronkt Benitez alvast in verschillende shirts van Antwerp FC. Zijn komst geeft de spelersgroep alweer een nieuwe impuls.