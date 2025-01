Antwerp heeft volgende transfer binnen, speler wacht enkel nog op zijn papieren

Antwerp heeft een akkoord bereikt met Boca Juniors over de komst van Mauricio Benitez (20). De Argentijnse middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd, met een optie tot aankoop.

Benitez, die zelf al overtuigd was van de overstap naar België, wacht enkel nog op de afronding van de administratieve formaliteiten, schrijft GvA.

Benitez is een jeugdproduct van Boca Juniors en groeide in 2023 uit tot een belangrijke schakel in het team dat de Copa Libertadores U20 won, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Youth League.

Zijn prestaties leverden hem begin 2024 een debuut op in het eerste elftal van Boca. Hoewel hij enkele keren aan de aftrap stond, kreeg hij de laatste maanden vooral speeltijd bij de reserven.

De controlerende middenvelder werd door trainer Fernando Gago toestemming gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Antwerp zag in Benitez een waardevolle versterking en greep de kans om hem binnen te halen.

Met Dennis Praet nog een tijdje out is de komst van een nieuwe middenvelder geen overbodige luxe. De kern van Antwerp was immers al niet te breed op die positie.