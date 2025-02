Belgische voetbalwereld in rouw: Antwerp-supporter overlijdt na wedstrijd tegen Club Brugge

Het is een voetbaldag met topaffiches geworden maar ook eentje met een donker randje. Een Antwerp-supporter is overleden na de wedstrijd tegen Club Brugge.

Dat heeft Antwerp gemeld op zijn sociale media. "RAFC heeft vernomen dat na afloop van de wedstrijd van vanmiddag één van onze fans overleden is", schrijven ze bij stamnummer 1 in een mededeling op X. Blijkbaar was er tijdens de wedstrijd reeds iets aan de hand. "De man was tijdens de match onwel geworden." Helaas met fatale gevolgen.

Nochtans is nog alles in het werk gesteld om de persoon in kwestie er bovenop te krijgen. "De hulpdiensten waren snel ter plaatse en zijn meteen met de reanimatie begonnen", laat Antwerp weten. Die reanimatie heeft dus geen redding meer geboden. "Hij is nog overgebracht naar het ziekenhuis maar is daar helaas overleden", klinkt het.

Antwerp-familie leeft mee met nabestaanden

"De ganse rood-witte familie leeft mee met de nabestaanden", laat Antwerp zijn mededeling blijken. Wat zo'n vreselijke gebeurtenis betreft wordt er natuurlijk ver over de clubkleuren heen met elkaar meegeleefd. Ongetwijfeld voelen ook alle andere eersteklassers en hun supporterskernen mee met wat de Antwerp-fan in kwestie overkomen is.

Het is niet de eerste keer dat de voetbalwereld met zoiets geconfronteerd wordt. In 2024 overleed bijvoorbeeld een Anderlecht-supporter tijdens een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. In het buitenland was er ook een voorbeeld. In november overleed een fan van Bayern München in de tribune tijdens het Champions League-treffen van zijn favoriete team met Benfica.

Ook onze redactie biedt een innige deelneming en veel sterkte aan de familie en vrienden van de overleden Antwerp-fan.