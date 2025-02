Club Brugge houdt het been stijf ondanks pleidooi van fans: dit is waarom

Club Brugge heeft zijn wintermercato zonder inkomende transfers afgesloten. Ondanks de roep van fans om versterking in de aanval en op de flanken, koos de club ervoor om vast te houden aan de bestaande kern. Enkel de jonge verdediger Vince Osuji werd aangetrokken met het oog op de toekomst.

Het bestuur hield vast aan een duidelijke strategie: geen overhaaste aankopen, maar enkel investeren als de prijs, leeftijd en het niveau van een speler perfect aansluiten bij de langetermijnvisie.

Club Brugge wilde vermijden om te veel te betalen voor een speler die op korte termijn weinig toevoegt of de balans in de kleedkamer zou verstoren, schrijft HLN.

Ondanks de kritiek op de efficiëntie van de spitsen blijft blauw-zwart een van de meest productieve teams in de competitie. Met 53 doelpunten is het zelfs de meest scorende ploeg in België.

Op de flanken werd het vertrek van Skov Olsen opgevangen met alternatieve opties zoals Skoras, Vetlesen en Jutglà, waardoor extra transfers niet noodzakelijk werden geacht.

Op uitgaand vlak hield Club Brugge stevig stand. Spelers zoals Onyedika, Jutglà en Ordóñez wekten interesse bij buitenlandse clubs, maar de Brugse leiding hield het been stijf. Ook Jashari kreeg een contractverlenging om hem langer aan boord te houden. De stabiliteit binnen de kern bleef zo behouden.

Met de play-offs in zicht en een verminderde wedstrijdbelasting na maart, rekent Club Brugge erop dat de huidige groep sterk genoeg is om de ambities waar te maken. In lijn met Europese topclubs koos blauw-zwart voor continuïteit en rust, in plaats van paniektransfers die de dynamiek van de ploeg zouden verstoren.