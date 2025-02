Antwerp koningen van de comebacks? "We zijn nooit helemaal uitgeteld"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is niet de eerste keer dat ze het flikken, zelfs niet de eerste keer met Club Brugge als tegenstander. Maar het blijft toch wel straf dat Antwerp na een hele wedstrijd met amper doelgevaar toch nog een 0-1 weet te keren naar een 2-1.

Van Alderweireld tot Corbanie en Chery

We herinneren ons nog wel enkele comebacks van Antwerp uit het verleden, zo was er natuurlijk de pegel van Alderweireld tegen Racing Genk twee seizoenen geleden en vorig jaar was die tegen Barcelona de meest iconische.

Maar ook vorig seizoen stond Antwerp 0-1 in het krijt tegen Club Brugge met nog een dikke 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Toen zorgde een afstandsschot van Corbanie voor de 1-1, nu was het een zo mogelijk nog mooiere pegel van Doumbia. Vorig jaar maakte Ondrejka de winning goal, nu was het Chery.

Tegen trainersadvies in

"Ik wist dat als ik zou trappen, het wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn", lacht Antwerp-speler Doumbia na zijn fantastisch doelpunt. "De trainer ziet het wel niet graag gebeuren dat ik vanop afstand trap en ik denk ook niet dat dat zal veranderen. Wat hij wel wil? Dat ik Chery aanspeel om het spel verder te verdelen", aldus de Malinees.

De remontada van Antwerp tegen Club Brugge was er echter niet gekomen zonder doelman Senne Lammens. De ex-speler van Club Brugge redde meer één keer de meubelen voor zijn ploeg zodat de achterstand één doelpunt bleef.

Nooit uit de wedstrijd

"Met de ploeg die we hebben, weet ik dat we nooit helemaal uit de wedstrijd zijn", vindt Lammens zelf. "Ik heb mijn ploeg recht gehouden op de moeilijke momenten, het was aan hen om het af te maken."

Het gebeurde in de andere goal maar Lammens had wel een goed zicht op het schot van Doumbia en begreep maar al te goed dat Mignolet het niet kon keren: "Ik stond perfect in het zicht van de bal. Van de training weet ik zelf maar al te goed hoe die ballen van Doumbia soms richting doel vliegen, dus ik snap ook wel dat Mignolet hem niet kon stoppen", besluit Lammens.