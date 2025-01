Tienkoppig OHL doet gouden zaak en heeft aan vroeg doelpunt genoeg om KV Mechelen bang naar beneden te laten kijken

De verliezer van OHL - KV Mechelen moest bang naar beneden kijken. In een periode waarin de overwinningen schaars zijn, is het zaak de afspraak niet te missen in de rechtstreekse duels met de concurrenten. OHL-speler Mitrovic scoorde vrijdagavond als enige. KVM won al negen matchen niet meer.

Beide teams hoopten een aanvaller klaar te kunnen stomen, in beide gevallen draaide het uit op een sisser. Bij OHL hadden ze het sneller door: wegens de afwezigheid van Ikwuemesi was Verstraete de enige die terug inzetbaar was. Raman moest op het laatste moment afhaken bij KVM. Naast Lauberbach kwamen ook Antonio en Vanrafelghem in de ploeg.

De harde woorden van Hasi na de ruime nederlaag van zijn ploeg in Anderlecht waren deze week een nieuwsitem. Hij laakte het slechte verdedigen van KV en kreeg in Leuven na vijf minuten weer gelijk. De compleet ongedekte Mitrovic kon de voorzet van N'Dri in doel duiken (1-0). De KVM-coach hielp zijn elftal wel niet door Belghali linkerwingback te zetten: dat was geen goede zet.

Leysen vs Lauberbach

Alles was nog niet verloren: Mechelen toonde wel de wil om iets aan de achterstand te doen. Enkel Lauberbach kwam dicht bij een geldige gelijkmaker: Leysen was alert op de uithaal van de Duitser uit een scherpe hoek. Lauberbach had Leysen ook al tot actie gedwongen met een kopbal, maar was toen bestraft voor een aanvallende fout.

Wat de Mechelaars moed gaf, was dat ze op slag van rust wel met een man meer op het veld stonden. Vergoote vond Banzuzi te fel inkomen op Mrabti en gaf hem zijn tweede geel. De tweede helft toonde wel aan waarom er de laatste tijd zo weinig gescoord wordt: ondanks het (numerieke) overwicht duurde het lang eer KV kansen kon creëren.

OHL deed dat in deze partij eigenlijk ook nauwelijks, maar dat hoefde ook niet meer met de voorsprong op het bord. Schoofs had voor KVM wel een keertje het inzicht: met een aflegger van aan de achterlijn vond hij Belghali, die schoot de kans op de gelijkmaker over. Naarmate de partij vorderde, werd het voor OHL steeds meer een overlevingstocht.

Slotoffensief KV Mechelen tevergeefs

De thuisploeg ontsnapte vooral toen Leysen redding bracht op een poging van Storm en Pletinckx bij de herneming van Belghali in de weg stond op de doellijn. Vlak voor het einde van de officiële speeltijd hing de 1-1 opnieuw in de lucht. Ook met de kopbal kon Lauberbach Leysen niet vloeren. De doelman is een belangrijke reden waarom OHL over KVM klimt. Bij Malinwa moeten ze vooral richting play-downs kijken.