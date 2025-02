🎥 De truc met het vuurwerk of ligt het ergens anders aan? OHL haalt alles uit de kast om KVM te kloppen: "Met Sergio is het altijd prijs"

Ze hebben bij OHL niets aan het toeval overgelaten om de boel op te zwepen tegen KVM. Een hoop vuurwerk en een speciale gast zorgden reeds voor de aftrap voor een intens sfeertje.

Het is een sfeer die je doorgaans pas in de play-offs of op de laatste speeldag voor de play-offs aantreft in onze competitie. Dat gevoel hing vrijdagavond aan Den Dreef, alsof OHL en KVM voor een beslissende partij stonden. Ze deden er bij Leuven ook alles aan om te verwijzen naar een vorige editie van deze affiche: namelijk naar die van 17 maart 2024.

Toen knalde Nsingi OHL in extremis naar het behoud, wat voor KV het uiteen spatten van de droom om play-off 1 te spelen betekende. Ook toen ging dat gepaard met het afsteken van vuurwerk vooraf. Ze hadden bij Leuven ook deze keer heel wat in voorraad. Samen met een filmpje met hoogtepunten uit de clubgeschiedenis werden de spelers zo geprikkeld om ook op het veld te knallen.

Was dit het geheim achter de zege op karakter (het werd ook deze keer 1-0) of speelde een opvallende gast voor geluksbrenger? Sergio Quisquater was de stadionomroeper van dienst. De tv-persoonlijkheid liet zijn volkse aard zonder complexen los op alle aanwezigen aan Den Dreef, met zelfs een bezoekje aan de perszaal op de koop toe.

Dat hij voor de aftrap de opstelling van KV Mechelen niet afriep, daar zullen ze in Leuven niet van hebben wakker gelegen. De namen van de OHL-speler scandeerde hij dan weer met zijn eigen accent. Wanneer hij aan de thuissupporters vroeg 'wie er van Leuven was', volgde dat dikwijls ook nog een keertje met een sappige "'t Zal wel zijn".

Na het laatste fluitsignaal kon Sergio zich ook nog eens helemaal laten gaan toen 'Sweet Caroline' uit de boksen knalde. OHL heeft alles uit de kast gehaald en het heeft geloond. Of zoals de voormalige Eurovisiesongfestival-deelnemer het zelf verwoordde: "Met de Sergio is't altijd prijs".